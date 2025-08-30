La esposa de Pepe Aguilar pone en su lugar a Emiliano Aguilar

Redacción

Ciudad de México.-Los integrantes de la dinastía Aguilar siguen en el ojo del huracán después de que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, compartiera varios videos en Instagram lanzando indirectas hacía los integrantes de la actual familia del intérprete de “Por unas monedas”.

Sin guardarse nada, Emiliano Aguilar aseguró que su papá, Pepe Aguilar, ha tenido trato preferencia por su esposa y sus otros tres hijos. Además, ha compartido varias preguntas sobre la vida amorosa que ha protagonizado su hermana menor, la cantante, Ángela Aguilar.

Por si esto no fuera suficiente, el rapero también dio su versión sobre el divorcio entre Pepe Aguilar y su mamá. El cantante reprobó las declaraciones que dio su papá en una entrevista con “Ventaneando”, asegurando que siempre defenderá a su madre ante cualquier señalamiento.

Noticias Relacionadas

La esposa de Pepe Aguilar se burla de Emiliano Aguilar

Después de los polémicos videos que ha compartido Emiliano Aguilar, la familia encabezada por Pepe Aguilar reaccionó de una manera inesperada al compartir una fotografía de su mascota “El Gordo“. Lo curioso es que el perrito fue colocado en el mismo lugar en donde el rapero ha enviado sus contundentes mensajes.

En el perfil de “El Gordo” fue compartida la imagen junto a un mensaje utilizando una de las frases de Emiliano Aguilar: “Les tengo una pregunta”. La publicación inmediatamente se volvió viral, demostrando que Emiliano Aguilar está distanciado de la actual familia de su papá.

Para generar aún más polémica dentro de la dinastía Aguilar, Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madre de tres de sus hijos, subió la imagen de “El Gordo” en sus historias en Instagram. La publicación es una clara burla a los recientes comentarios que ha lanzado Emiliano Aguilar.

Es importante señalar que hasta el momento ni Pepe Aguilar ni ningún otro integrante de su familia han reaccionado a los señalamientos que ha hecho Emiliano Aguilar, su hijo mayor. Ambos están distanciados desde hace tiempo y así lo han declarado en distintas entrevistas.

La esposa de Pepe Aguilar compartió esta imagen. Foto: Instagram/@anelizzilena

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar?

A lo largo de su carrera,

Pepe Aguilar

ha tenido la dicha de convertirse en papá en cuatro ocasiones. La primera de ellas con Carmen Treviño con quien dio vida a Emiliano Aguilar. Años después el cantante se casó con

Aneliz Álvarez

y procreó a

Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar

Con información de El Heraldo