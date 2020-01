La esposa de “El Chapo” Guzmán vacaciona en la nieve

Redacción

EU.-Mientras su esposo purga una condena de cadena perpetua, Emma Coronel disfruta de vacaciones en la nieve.

Lo último que se supo de Emma Coronel, es que se integró al reparto de la segunda temporada de Cartel Crew, docuserie del canal VH1 (que se estrenó en noviembre), en el que se cuenta las vidas de familiares de gente que se dedica a actividades ilícitas.

Según se dijo en aquella ocasión, Emma tuvo una reunión con Michael Blanco, hijo menor de Griselda Blanco —conocida como la Madrina de la Cocaína, quien supuestamente la convenció para que aceptara el proyecto, que implicó su debut en TV y también, su salida del anonimato en el que prefiere vivir.

A pesar de que a la esposa del Chapo Guzmán es muy discreta en su vida, tenía una cuenta de Instagram; sin embargo, el año pasado decidió retirarse de las redes sociales pues estaba harta de que sus seguidores dieran una interpretación a sus publicaciones.

“No voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes; ni siquiera me percaté que parece lo que dicen. Tomo fotos, me gusta, las pongo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay cabezas quizás más vacías que su imaginación no da para mucho y prefieren hacer ese tipo de notas para vender?”, escribió, para luego borrar todas las fotos de su red social.

A casi un año de distancia de haberse alejado de las redes, Emma Coronel decidió regresar a Instagram con un par de fotografías que dejan claro donde fueron sus últimas vacaciones.

En las imágenes, aparece Emma Coronel posando en la nieve con un look totalmente apto para el clima, que complementó con unos lentes de sol y un grueso gorro. Emma optó por no escribir ningún comentario al respecto; tan sólo acompañó su publicación con el emoji de un muñeco de nieve.

Otra cosa que llama la atención en esta nueva etapa de sus redes sociales es que no está dispuesta a volverse a enfrascar en polémicas: “Cuenta Oficial/Official Account No Contesto Mensajes Directos/ No DMs”, dice la esposa del Joaquín Guzmán Loera.

Después de que su marido fuera sentenciado a cadena perpetua y que un juez decidiera que las gemelas María Joaquina y Emaly son las únicas visitas que el capo puede recibir en prisión. Además, de que también Coronel había dado a conocer que tiene la intención de lanzar una marca de ropa con el nombre de su marido, entre otros proyectos.

