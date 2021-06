La Conago y nada es lo mismo: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Fustiga jefe del Ejecutivo estatal Martín Orozco Sandoval que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) dejó de ser puente de diálogo entre los gobernadores y el mismo gobierno federal.

Orozco Sandoval refirió que lo anterior fue una de las causas que llevó a la Alianza Federalista a retirarse de la mesa al sentir que no eran tomados en cuenta.

Añadió que no están cerrados a una nueva agrupación con la recomposición de los nuevos gobiernos, siempre y cuando haya equilibrio, diálogo y consensos para trabajar en unidad.

“CONAGO venía siendo un mecanismo interesante de debate y diálogo, sin embargo a partir de esta administración ya no cumplió con los objetivos aunque es fundamental buscar otro organismo que no se maneje por mayoriteos y que realmente busque el diálogo entre los ejecutivos y de fortaleza al pacto federal”, concluyó en entrevista colectiva.