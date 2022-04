“La Chupitos” se va de México por la inseguridad

Redacción

Ciudad de México.-Por inseguridad famosos planean irse del país,

Christian Nodal fue blanco de críticas al señalar que se iría a vivir a Estados Unidos para “disfrutar sus lujos” debido a la inseguridad y falta de privacidad en México; sin embargo, Liliana Arriaga también reveló que ha considerado irse del país para protegerse y a su familia.

Durante un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la comediante fue cuestionada sobre los feminicidios y la ola de violencia en México, algo que la ha llevado a considerar dejar el país para irse a vivir a Estados Unidos donde también se desarrolla en el medio artístico.

“Está muy triste el mundo. Tengo miedo y mucha tristeza, porque pasan y pasan las cosas y nadie hace nada. Si no es por nosotras las mujeres que estamos levantado la voz nadie nos escucharía, amo mi país, pero sí está muy triste lo que está pasando”, dijo la también actriz.

“La Chupitos” habló de la manera en que cuida a sus hijos ante la inseguridad, indicando que es mejor que les diga dónde y cómo están para poder buscarlos ante cualquier situación: “Los educo que tengan cuidado, que no importa como estén a donde estén, que mejor nos hablen por teléfono. Más vale un buen regaño de tus papás pero que nosotros vayamos por ellos”.

“La Chupitos” se va de México

La comediante señaló que aún tiene proyectos en México pero viaja constantemente a Estados Unidos por trabajo, por ello, estuvo viviendo en aquel país durante un tiempo hasta que decidió volver acompañada de su familia, una decisión que ha reconsiderado ante la inseguridad.

“Amaneces con miedo, agradeciéndole a Dios, pero con miedo porque podemos salir pero no sabemos si vamos a regresar (…) A lo mejor me voy a escuchar mal o malinchistas pero, neta, si me gustaría regresarme a Estados Unidos; sino yo… mis hijos”, añadió.

Liliana Arriaga lamentó que las personas tampoco puedan confiar en los diferentes medios de transporte en México, esto ante los crecientes casos de mujeres que han sufrido acoso o han desaparecido tras abordar algunos: “Ya no sabes a quién tenerles confianza, pero aún así hay que estar al pendiente, nada es seguro”.

Con información de El Heraldo de México