“La China” tenía orden de aprehensión por delitos contra la salud y fue detenida

Aguascalientes
19 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María en coordinación con la policía del estado, llevaron a cabo la detención de una mujer que contaba con una orden de aprehensión vigente.
Se trata de quien dijo llamarse Delfina Zarahida, “La China” de 20 años de edad, quien fue detenida en la calle Román Loera, del fraccionamiento Chicahuales I, luego de que fuera sorprendida intoxicándose en la vía pública de manera que incurría en una falta administrativa.
Cuando se procedió a consultar sus generales en el Sistema Plataforma México, se conoció que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, por lo que en ese momento fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.