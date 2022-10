“La Chilindrina” busca un novio joven

Redacción

Ciudad de México.-María Antonieta de las Nieves, quien es mundialmente conocida gracias a su icónico personaje de “La Chilindrina”, se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que aseguró que a sus 72 años se encuentra en busca de una nueva pareja y lo que más llamó la atención es que dijo estar interesada en un hombre más joven que ella, además, reveló si está dispuesta a usar apps de citas para ligar, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que dijo la querida actriz que saltó a la fama gracias al programa de “El Chavo del 8”.

Fue durante una entrevista el portal de TVyNovelas donde la querida actriz reveló que está en busca de volver a enamorarse pues a casi tres años de haber enviudado se ha sentido muy sola, sin embargo, señaló que esto no significa que ya haya superado la partida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández con quien estuvo casada por 48 años.

“La Chilindrina” también aseguró que se encuentra muy bien de salud. Foto: Especial.

La actriz que también le dio vida al papel de “Doña Nieves” en “El chavo del 8” señaló que tomó la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor luego de haber pasado más de un año sumida en una profunda depresión por la muerte de su esposo pues relató que perdió peso y que solo se la pasaba viendo televisión perdida en sus propios pensamientos, sin embargo, al ver en lo que se estaba convirtiendo decidió retomar su vida y fue aquí donde reveló que le gustaría conocer a un hombre menor que ella.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, sentenció la actriz hizo énfasis en que el hombre con el que decida iniciar una relación será muy afortunado pues bromeó al asegurar que “casi no está usada”.

“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada”, señaló la actriz entre risas.

Así luce actualmente María Antonieta de las Nieves. Foto: IG: lachilindrina_oficial

¿”La Chilindrina” usará apps de citas?

Para finalizar, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de usar apps de citas para encontrar a su nuevo galán, sin embargo, desechó completamente esta idea pues asegura que tiene miedo a caer en las garras de algún estafador o algo por el estilo, no obstante, aprovechó para decir que otro de los requisitos que debe tener su galán es que sea un hombre independiente.

“¡Ay no, qué horror! Me da mucho miedo. Además, la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero... La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”, finalizó la actriz de “El Chavo del 8“, quien aseguró que de encontrar al hombre indicado podría llegar al altar.

