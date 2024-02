La Casa Blanca criticó a AMLO por filtrar datos de la periodista de The New York Times

Redacción

EU.-La Casa Blanca discrepó con el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que expusiera los datos personales de una periodista The New York Times durante la conferencia de prensa del 22 de febrero.

“No he visto eso. Obviamente eso no es algo que apoyemos. Creemos en la libertad de prensa, obviamente….Y es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, dijo en conferencia de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Esta respuesta se da luego de que durante la conferencia matutina del jueves 22 de febrero, el presidente López Obrador diera a conocer los datos de una periodista del rotativo estadounidense, quien buscó un acercamiento con el mandatario a modo de conocer su opinión en torno a una investigación The New York Times sobre los presuntos financiamientos de cárteles del narcotráfico con personas cercanas al titular del Ejecutivo federal, esto durante su campaña presidencial del 2018.

Acusó al periódico de enviarle un ‘ultimátum prepotente y amenazante’. Foto: Gobierno de México

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculada a mí recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el presidente de México mostrando en la pantalla las preguntas de la reportera Natalie Kitroeff, en donde venía su nombre y su número de teléfono.

Poco después, el periódico estadounidense consideró como “una táctica preocupante e inaceptable” que el presidente López Obrador haya adelantado la noticia sobre la investigación en su conferencia, cuando aún no se publicaba la información.

“Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde se que esta se encuentre”, publicó The New York Times en sus redes sociales.

La información revelada por el presidente López Obrador causó críticas entre diferentes actores de la política mexicana y por otros periodistas, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que abrió una investigación de oficio en contra del titular del Ejecutivo.

“La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados”, se lee en el comunicado del INAI.

El mandatario mexicano respondió este viernes a las múltiples críticas en su contra por este hecho, luego de ser cuestionado por una reportera de Univisión quien le hizo ver la incongruencia de que a los periodistas que acuden a sus conferencias matutinas se les dan lineamientos que piden respetar lo señalado en la “Ley de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados”, pero el presidente López Obrador dio a conocer los datos de la corresponsal estadounidense.

“Primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen periodismo diría faccioso, porque nada más se inclinan a favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y político. A ustedes les da mucho por ver la paja en el ojo ajeno, ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada”, contestó AMLO.

Añadió que no hizo nada malo porque sus conferencias son un espacio público.

―”Pero el teléfono…”, le cuestionó la periodista Jessica Zermeño.

—”Sí, ¿y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? (…) No fue un error porque esto es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia”, respondió el presidente López Obrador.

El titular del Ejecutivo aseguró que no le pasará nada a la corresponsal del NYT en México, pero le recomendó que si está preocupada por su seguridad que cambie su número de celular.

“Otro número y ya. (…) A ver si hacen este reportaje sobre calumnias de The New York Times y otros medios. Tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia. Aquí son bienvenidos”, declaró AMLO.

