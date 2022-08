La Bebeshita explota contra Lis Vega por andar con su ex

Redacción

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, explotó en contra de la actriz Lis Vega, ya que ahora es novia de su ex, Brandon, quien participó en Guerreros 2021.

En entrevista con TV Notas, Daniela dijo que escuchó el rumor de que Lis y Brandon eran pareja, pese a que ella no había dejado de amar a su ex, por lo que la sorprendió mucho.

-¿Tú qué piensas?

– “Mira, por parte de él, me ha puesto tantas veces el cuerno que no lo dudo tantito. Por parte de ella, no sé qué decirte, la verdad, supuestamente era mi amiga, y ahora hasta novios son, creo que eso es tener poca m$%*%”.

-¿Realmente son amigas?

– “Sí, de hecho somos ‘amigas’, porque hace unos años nos llevaba el mismo publirrelacionista a Brandon, a ella y a mí y ahí la conocí”.

Aunque dijo que no creía la relación de la supuesta pareja, sí llamó a Lis “ridícula” por tener a su lado a alguien 17 años menor que ella, y consideró que todo se debe a una estrategia de publicidad.

-¿Qué les mandas decir?

– “Que sean muy felices y se olviden los dos de mí; ella es tan falsa que el día que me habló no le creí nada, soy tonta y confiada, pero no tanto, mira qué vieja tan habladora. Me dijo: ‘tú sabes que los tres somos amigos, no creas nada’. En fin”.