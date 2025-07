La aguascalentense Yadhira Carrillo habla sobre su presente en el amor

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La vida le sonríe en estos momentos a Yadhira Carrillo, quien está feliz por haber retomado, tras varios años, lo que más le apasiona; su carrera como actriz ahora de la mano del productor José Alberto Castro en el melodrama titulado Los Hilos del Pasado. Sin embargo, en el entorno sentimental todo parece haber cambiando para la intérprete, quien ha dejado saber que en este momento Juan Collado, con quien se casó años atrás, se encuentra en “otro continente”, aunque el cariño entre los dos prevalece. En una reciente charla, Carrillo se expresó sobre cómo vive el presente, dando detalle de sus perspectivas sobre el amor, feliz de mantenerse activa y motivada por el inicio de una nueva etapa.

Yadhira Carrillo

¿El amor está entre sus planes?

Con la disposición de hablar para la prensa, Yadhira se ha sincerado para poner de frente la plenitud que prevalece en este momento de su vida. Aunque la actriz ha sido muy discreta ante las preguntas relacionadas con Juan Collado, de quien se dice se ha separado, sí ha sido muy clara con admitir cómo se encuentra su corazón. Al ser cuestionada sobre si el amor está entre sus planes, respondió con inmediatez, dejando claro lo mucho que, en ese sentido, las cosas marchan bien para ella.

Yadhira Carrillo

“Mi corazón está lleno, estoy llena, estoy plena, estoy muy llena de Dios, de familia y muy llena de todo lo que he vivido en todos estos años, estoy completamente llena de eso. No siento que me haga falta absolutamente nada, estoy muy bien así…”, dijo en una entrevista concedida a las cámaras del programa televisivo Hoy, espacio en el que habló de lo mucho que la llena de vitalidad haber recobrado su rutina como actriz de telenovelas; de los foros de grabación al hogar.

Con información de Hola