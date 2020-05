La actriz Laura Flores se fue de México por amenazas de los Zetas

Redacción

EU.-El narco alcanzó con sus amenazas a artistas quienes hoy viven en el exilio por seguridad.

La actriz Laura Flores lleva poco más de 10 años viviendo en Estados Unidos y según acaba de revelar, no lo hizo por buscar nuevos aires para su familia o para tratar de dar un impulso internacional a su carrera.

Según contó en el programa De primera mano, no se fue de México, sino que huyó literalmente, luego de recibir amenazas de un cártel de las drogas.

Según relató la actriz de Soltero con hijas todo surgió a raíz de que abrió una clínica veterinaria en la Zona Esmeralda, al norte de la Ciudad de México, negocio que ahora ha replicado en Estados Unidos.

“Eso es algo que empecé en México hace muchos años. Por ahí de 2008 o 2009 yo empecé el negocio, le metimos un dineral un amigo veterinario y yo. No sabes qué bonito nos estaba quedando una veterinaria, esto en la Zona Esmeralda”.

Hasta ahí todo bien, hasta que un cártel llegó a exigirle derecho de piso. Y entonces, toda su vida dio un inesperado giro.

“Que llegan Los Zetas a pedirnos rentitas, y yo que los mando por un tubo, me dio mucho coraje”. A raíz de su negativa, empezó la pesadilla, relató Laura Flores, y es que también comenzaron las amenazas.

“A partir de ahí empezaron a amenazarme con secuestrar a mi hija María. Ahí es donde yo me fui de México, obviamente la veterinaria valió gorro. Se quedó con la veterinaria mi socio, pero yo me fui de México. María tenía 9 años, ya tiene 21”.

Hace un par de años, la actriz había confesado al periódico lo difícil que fue tomar la decisión de salir del país. “Se me cerró el mundo de alguna manera. Emocionalmente dije: ‘Qué horror dejar México’. Me sentía mal. La verdad es que ahora me siento muy bien, porque el destino me sonrío”.

Y sí. En un principio llegó a vivir a San Antonio, pero también se tuvo que mudar de ahí para continuar con su carrera artística. Fue así como llegó a Miami, donde radica desde hace años y donde ha podido seguir haciendo televisión. A la par, también en ese puerto pudo poner su clínica veterinaria, que marchaba sobre ruedas antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

