16 C
Aguascalientes
8 septiembre, 2025
Tendencias

Facundo, 6o eliminado de La Casa de los Famosos México

Muere asaltante atacado por perros en Aguascalientes

Se mata motociclista en el Cerrito de la Cruz

Agoniza ministerial tras volcar rumbo a Calvillo

Investiga Fiscalía desaparición de joven en baile en San José…

Nuevo domingo de chubascos se espera en Aguascalientes

Ofrecen disculpas jóvenes bromistas que asustaron queriendo “levantar” a 2…

Motociclista muere atropellado por tráiler en la 45 sur

 Según el feng shui esto significa la presencia de cucarachas…

Entregan hasta 20 órdenes de protección a mujeres al mes…

La 30 Feria Universitaria celebró tres décadas como un espacio de encuentro

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con gran éxito se llevó a cabo la 30° Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, uno de los eventos más emblemáticos de la institución que reunió a la sociedad hidrocálida en torno a la cultura, el conocimiento y el talento universitario. Esta celebración ofreció un programa enriquecido con actividades tradicionales y nuevas propuestas que cautivaron a los asistentes.

Entre los espacios ya consolidados destacó la XXVII Feria del Libro de la UAA, que incluyó más de 30 actividades editoriales y culturales, además de la participación de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE); asimismo, los asistentes disfrutaron de la Pet Zone, el Pabellón Empresarial, EmpleUAA y los diferentes atractivos promovidos por los centros académicos y direcciones generales.

Como novedades, se inauguraron la Zona Geek, el Pabellón de Impacto Social, el Pabellón Astronómico; así como la carrera atlética en concordancia con la Cruz Roja, la cual formó parte de la 6° Carrera Nacional “Todo México Salvando Vidas”, en la que participaron más de 1,120 corredores en una jornada deportiva y solidaria.

La Feria también ofreció más de 50 actividades culturales en cinco foros distribuidos por Ciudad Universitaria, consolidándose como un espacio de encuentro, creatividad y vinculación con diversos sectores de la sociedad.

El cierre estuvo a la altura de la celebración con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la dirección de Román Revueltas Retes en el Magno Foro, acompañado de un espectáculo de pirotecnia y un espectáculo de drones que narró la historia de la Feria Universitaria, dejando un recuerdo inolvidable para los asistentes.