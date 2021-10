Kylian Mbappé confirma su deseo de salir del PSG

Redacción

Kylian Mbappé habló por primera vez de su marcha frustrada del PSG hacia el Real Madrid. El francés comentó que externó su deseo al club desde julio pasado para que el equipo pudiera buscar un traspaso.

“Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad. Pero les respeté y les dije ‘Si no quieres que me vaya, me quedo'”, explicó en entrevista con RMC Sport.

El astro mencionó que en los últimos cuatro años ha sido feliz dentro del club y lo sigue siendo, aunque intentó salir de una manera en que ambas partes salieran beneficiadas.

MBappé, cuyo contrato acaba al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con otro club a partir de enero próximo, estuvo a punto de marcharse al Real Madrid.

El Real Madrid ofreció 180 millones de euros, similar a lo que el PSG pagó por Mbappé en 2017 al Mónaco, pero los dueños cataríes del club parisino la rechazaron.

“No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano”, finalizó.

La entrevista íntegra será difundida este martes.

Con información de Marca