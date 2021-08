Kuno Becker corre a vacunarse tras contagio de Paty Navidad

Redacción

Ciudad de México.- El actor Kuno Becker decidió compartir su decisión de aplicarse la vacuna contra COVID-19, luego de enterarse que Paty Navidad había sido hospitalizada por complicaciones derivadas con la enfermedad.

“Había estado posponiendo lo de la vacuna por tonto, hasta que hoy, algo en mi cambió. Y les confieso que lo que hizo que mi decisión fuera sí ponérmela fue que le diera a Paty Navidad”, confesó en sus redes sociales.

El histrión sostuvo que esto lo hizo darse cuenta que no tenía justificación para seguir posponiendo la inoculación y quiso mostrar que ya había ido a recibir la primera dosis de la vacuna.

“No sé por qué, pero cuando me enteré de que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: ‘Hoy me la pin… pongo’. Ya se acabó. Nada de posponerlo más. Fui, me puse la primer dosis de Pfizer, lo dejé de posponer y algo en mí cambió cuando enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio”.

Becker dijo que respetaba todos los puntos de vista, pero que era preferible vacunarse contra el Covid-19, porque los riesgos de no hacerlo son mayores.

El actor le deseó una pronta recuperación a la Paty Navidad, quien se había dado a notar por ser una negacionista de la enfermedad y de las vacunas.