Kuno Becker confiesa que fue adicto a las drogas

Desde hace tiempo han circulado rumores sobre la presunta adicción a las drogas del actor Kuno Becker. Después de algún tiempo, fue él mismo quien confirmó que llegó a abusar de distintas sustancias.

El famoso contó que a sus 38 años de edad, en 2016, comenzó su problema de acción a la cocaína debido a una fuerte depresión desatada por una relación tóxica del pasado.

“Hace algunos años , cuando tenía 38 años, por ahí, me deprimí. Estuve. En una relación muy destructiva en donde pues que me detonó una depresión brutal hasta que cometí la inmensa pend*jada de probar las drog*s y esa fue la coca”, dijo el famoso en una transmisión en vivo.

Kuno recordó que su depresión era tan grave que pensó en quitarse la vida, sin embargo, deseaba mantenerse vivio para seguir consumiendo drogas.

Sin embargo, ahora que ya está rehabilitado reconoce que esa motivación era en cierto modo falsa, pues mientras él creía que hacía las cosas mejor trabaja mejor, era todo lo contrario, pues empezó a cometer muchos errores, de los cuales se disculpó tiempo después.

“Hay una entrevista en Telemundo donde fui a una entrevista donde fui tomado y drogado a promover una cosa que salió muy mal, haciendo el ridículo de mi vida que me costó un trabajo y sobre todo, me costó la confianza en mí mismo”, dijo Kuno Becker.

Después de eso, el famoso buscó ayuda profesional y entró en rehabilitación. Luego pidió perdón a las personas que dañó u ofendió mientras consumía sustancias tóxicas.

“Hice una carta con los nombres de las personas a las que yo había de alguna manera lastimado, nunca físicamente, siempre me hice daño a mi mismo. A cada una le llamé o la vi si pude, dos personas no me aceptaron la disculpa, todos los demás me dijeron Kuno, todos hemos pasado por eso. Unas personas no me aceptaron la disculpa y me dolió, pero tú no puedes hacer más que pedir una disculpa”, concluyó.

Con información de TV Notas