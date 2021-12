Kun Agüero se retira del futbol

Redacción

Después de sufrir un problema cardiaco durante el duelo contra el Alavés, Sergio “Kun” Agüero confirmó que dejará de jugar fútbol profesional para cuidar su salud.

En rueda de prensa en Barcelona, explicó que prefiere dar prioridad a su salud y que la decisión de retirarse la había tomado hace apenas 10 días.

Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, manifestó.

En primera fila estuvo su pareja, Sofia Calzetti. También brindaron su apoyo desde las gradas el plantel del primer equipo Culé y los principales dirigentes de la institución.

“Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles”

Kun también agradeció a la selección de Argentina por su apoyo.

“Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me espera la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Gracias a los periodistas que vinieron. A los que me trataron bien, y a los que me trataron mal alguna vez también. Les agradezco a todos los hinchas de los clubes en los que he jugado. Me quedo con cosas muy bonitas”, concluyó.

Con información de Infobae