Kimberly Loaiza y JD Pantoja dan a conocer el motivo por el que salieron de “Así se baila”

Redacción

Cuidad de México.- Juan de Dios Pantoja dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que él y su esposa Kimberly Loaiza ya no continuarán en la competencia de baile de Telemundo.

Es que los famosos youtubers aseguraron desde las primeras semanas era un sacrificio muy grande tener que dejar en casa a sus dos hijos, ya que los ensayos para coreografías duraban días enteros para lograr lucirse en la pista.

La pareja aseguró que tomaron esta decisión por el bien de sus hijos ya que para ellos es muy importante cuidarlos y pasar tiempo de calidad en su infancia.

“Para los que estén preguntando qué vamos hacer este domingo en Así se Baila tengo que informarles que ya no somos parte de Así se Baila ya no estamos en la competencia. Familia de verdad no fue nada fácil dejar a nuestros hijos ustedes se pueden dar cuenta están muy chiquitos, pues ya no estamos en la competencia, pero le deseamos mucho éxito a todas las parejas y que bonita experiencia con Telemundo”, contó en sus InstaStory.

Hace unas semanas Juan de Dios dio positivo a Covid-19 por lo que quedaron fuera en lo que se recuperaba, pero ahora confirmaron que ya no regresarán a la competencia definitivamente.

Cabe señalar que los influencer sorprendieron en este reality show ya que ellos jamás habían estado en televisión y fue la primera vez que se enfrentaron a este tipo de presión social.

Con información de TV Notas