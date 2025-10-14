Kim Kardashian lanza ropa interior con vello

Redacción

EU.-Kim Kardashian volvió a encender las redes y los titulares con una propuesta que pocos esperaban incluso de ella. La empresaria y estrella de reality show lanzó, a través de su marca SKIMS, una colección de ropa interior que incorpora vello púbico sintético, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más atrevidos —y polémicos— del año.

Colección ‘The Ultimate Bush’

La colección, llamada ‘The Ultimate Bush’, incluye micro tangas confeccionadas en malla ultradelgada que llevan adherido pelo sintético en diferentes tonos y texturas. Los colores abarcan desde rubio miel hasta negro cacao, pasando por castaño, rojizo e incluso versiones más oscuras.Play Video

Además, el vello está disponible en acabado rizado o liso, buscando adaptarse a la mayor variedad posible de “looks naturales”.

El precio, alrededor de 32 dólares por pieza, no ha sido impedimento para que la línea se agotara en varias tallas apenas horas después de su lanzamiento. Según la propia página de SKIMS, se trata de la “braga más atrevida de la marca hasta la fecha”, un título que parece difícil de discutir.

Kim Kardashian presenta el último lanzamiento de SKIMS

La polémica creció todavía más con el video promocional, ambientado como un programa de concursos de los años 70 titulado “¿La capa combina con las cortinas?”.

En él, un presentador invita al público a adivinar si el color de la ropa interior con vello sintético coincide con el cabello de la modelo. Aunque pensado como parodia, muchos lo consideraron un exceso que rozaba lo incómodo.

¿Cómo fue la reacción a la última línea de Kim Kardashian?

Fiel a su estilo, Kim anunció la novedad a través de sus historias de Instagram donde mostraba algunas piezas y preguntaba divertida a sus seguidores: “¿Qué tan graciosos son?”.

La empresaria se mostró entusiasmada con el experimento y aseguró que el producto representa la faceta más juguetona de su marca.

Sin embargo, la recepción no fue unánime. Algunos fans aplaudieron la creatividad y el sentido del humor de Kardashian, mientras que otros reaccionaron con incredulidad:

Kim Kardashian se volvió loca con su nueva ropa interior”, escribió un usuario en X.

Oh, Kim, no puede ser en serio. ¿BRAGAS DE PELO LARGO?” comentó otra persona.

Otros, simplemente, bromearon con frases como “Voy a llamar al 911” o “Acabo de buscar la fecha en Google para asegurarme de que no sea el 1 de abril”.

SKIMS productos virales

Esta no es la primera vez que Kardashian sorprende con productos poco convencionales. En julio pasado, SKIMS lanzó una línea de envolturas faciales que fueron recibidas entre escepticismo y curiosidad.

Meses antes, la marca había hecho ruido con sujetadores que incluían pezones falsos, un detalle que provocó burlas, pero también gran interés mediático.

Con cada lanzamiento, la estrategia de SKIMS parece clara: romper moldes, llamar la atención y aprovechar el poder viral de las redes. La táctica funciona, pues la mayoría de sus productos —por más extraños que parezcan— terminan agotándose.

Lo cierto es que Kim Kardashian domina como nadie el arte de la provocación. Ya sea con una prenda íntima o un accesorio insólito, sabe cómo lograr que todos hablen de ella y de sus productos.

Con información de Excélsior