Kim Kardashian habla sobre polémica campaña de Balenciaga

Redacción

Kim Kardashian finalmente rompió el silencio sobre la polémica campaña de Balenciaga y se posicionó sobre su relación con la marca de modas.

Recientemente, Balenciaga fue duramente criticada por lanzar accesorios alusivos al BDSM (Bondage Sadomasochism). También fue señalada por “esconder” mensajes relacionados a la pornografía infantil, con la colocación de un documento de la sentencia “Ascroft v.Free Speech Coalition” en una foto de una bolsa.

Por ello, la empresaria de 42 años de edad emitió un comunicado en respuesta al escrutinio que generó la campaña.

“He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan sorprendido ni indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto”, señaló Kim.

“Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la mayor consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener lugar en nuestra sociedad, punto”, señaló.

“Agradezco la eliminación de las campañas y la disculpa de Balenciaga. Al hablar con ellos, (me doy cuenta de que) creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder”, explicó.

La polémica campaña de Balenciaga generó el enojo de la opinión pública al darse a conocer las imágenes de niñas modelos posando de forma sugerente junto con osos de peluche que lucían trajes de cuero inspirados en las dominatrices y otros elementos del BDSM, señaló el portal de noticias.

De acuerdo con TMZ, el fotógrafo que realizó las imágenes aseguró que nunca tuvo control sobre el diseño de los escenarios y que simplemente seguía órdenes. Por su parte, Balenciaga negó tener conocimiento de los elementos que aparecen en las fotos, lo que fue señalado por distintas voces como una falsedad.

Con información de Quién