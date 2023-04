Katy Perry y Lionel Richie encabezarán el concierto de coronación del rey Charles III

Redacción

UK.- Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, y más artistas serán parte del momento histórico que vivirá Gran Bretaña el próximo 6 de mayo ya que será el día de la coronación de Charles III, y al día siguiente, se realizará un gran concierto en el castillo de Windsor.

Es de mencionar que dicho evento ha estado rodeado de polémica, puesto que previamente los medios ‘The Sun’ y ‘Rolling Stone’ habían reportado que cantantes como Adele, Elton John, Harry Styles, las Spice Girls y Robbie Williams, se negaron a participar.

A decir del publicista Simon Jones, esas celebridades no quisieron participar debido a que “la familia real se ha enfrentado a una serie de desastres de relaciones públicas en los últimos tiempos, y cualquiera que actúe en el espectáculo tendría que considerar si habría una reacción violenta por aparecer entre sus fans”.

No obstante ya encontraron a los cantantes para el concierto, ya que la ‘BBC’ anunció que a Perry se le unirá el grupo de pop británico Take That, además del talento británico Sir Bryn Terfel, Freya Ridings y Alexis Ffrench.

Perry, de 38 años, y Richie, de 73, son jueces de ‘American Idol’ y conocen al rey Charles desde hace varios años; y en un comunicado emitido por la cadena británica, ambos artistas expresaron su felicidad por participar en el evento.

Katy indicó “estoy emocionada de actuar en The Coronation Concert y de ayudar a arrojar más luz sobre el Fondo de Protección de Niños del British Asian Trust, cuyo trabajo incluye iniciativas en el terreno para recaudar fondos, con el objetivo de encontrar soluciones al tráfico de niños”.

Por su parte, Lionel, quien fue nombrado Primer Embajador Global y Primer Presidente del Grupo de Embajadores Globales de The Prince’s Trust en 2019, organización benéfica creada por Charles en 1976, comentó, “Compartir el escenario con los otros artistas en The Coronation Concert es un evento único en la vida y será un honor y una celebración”.

Sobre el show, la ‘BBC’ comentó, “El concierto celebrará un nuevo capítulo en la historia de la nación, con temas de amor, respeto y optimismo, celebrando las cuatro naciones, sus comunidades y la Commonwealth”.

Es de mencionar que se espera que acudan más de 20,000 personas que disfrutarán “una amplia mezcla de música que va desde la pop hasta la clásica, junto con espectáculos de danza y palabra hablada que reflejan las artes y la cultura de todo el Reino Unido y la Commonwealth en general”.

*Con información de Telemundo.