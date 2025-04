Katy Perry se alista para su primer viaje al espacio con Blue Origin

Redacción

La estrella del pop Katy Perry se unirá este lunes a un grupo de seis mujeres, entre ellas Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos, y la periodista Gayle King, para abordar una misión espacial de Blue Origin, la compañía aeroespacial del fundador de Amazon. El vuelo, de apenas 10 minutos, despegará desde Texas a bordo del cohete New Shepard.

“Todos los días me digo a mí misma: ‘Eres valiente, eres audaz, estás haciendo esto por la próxima generación, para inspirar a tanta gente, pero especialmente a las jóvenes, a pensar: ‘Iré al espacio en el futuro’. Sin límites’”, expresó Perry en entrevista con The Associated Press.

La cantante aseguró que ha estado preparándose emocional y mentalmente para la travesía leyendo a científicos como Carl Sagan. “Estoy muy entusiasmada con la ingeniería en general. Me entusiasma aprender más sobre la tecnología, ingeniería y matemáticas para lograr este tipo de cosas”, comentó.

La tripulación femenina fue seleccionada por Lauren Sánchez, piloto de helicóptero y ex periodista, quien encabeza esta misión exclusivamente integrada por mujeres. La acompañan, además de Perry y King, la ex científica de la NASA Aisha Bowe, la activista e investigadora Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn.

“Me siento muy agradecida, con los pies en la tierra y honrada de haber sido invitada e incluida en este increíble grupo de mujeres”, declaró la intérprete de Roar, quien también reflexionó sobre el poder personal que ha encontrado en la maternidad: “Usar aún más esa divinidad femenina con la que nací y que definitivamente desperté cuando tuve a mi hija… Ser madre simplemente te hace elevarte con ese tipo de poder”.