Kate Middleton manda mensajes ocultos al príncipe Harry 

Reino Unido.-La familia real británica vuelve a estar bajo los reflectores tras la reciente visita del príncipe Harry a Reino Unido.

Por primera vez en casi dos años, el duque de Sussex se reunió con su padre, el rey Carlos III, en un encuentro de apenas 55 minutos que, sin embargo, ha sido visto como un gesto clave para un posible acercamiento entre ambos.

Harry viajó desde Estados Unidos para una visita de cuatro días que incluyó su presencia en los Wellchild Awards en Londres y una visita a una organización benéfica en Nottingham, justo en el marco del tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II.

El silencio de Kate Middleton, interpretado como un “mensaje secreto”

Sin embargo, la verdadera sorpresa vino después. Aunque el duque de Sussex logró recomponer el diálogo con su padre, la distancia con el príncipe William y Kate Middleton sigue siendo evidente. El pasado 15 de septiembre, Harry celebró su cumpleaños número 41, pero ni su hermano ni su cuñada hicieron pública una felicitación, rompiendo con la tradición de la familia real.

De acuerdo con el experto real Duncan Larcombe, este silencio no fue casualidad:

El silencio de Kate lo dice todo. Fue un mensaje alto y claro: la pelota no está en nuestro campo, Harry, está en el tuyo, explicó en declaraciones recogidas por OK!

Larcombe asegura que, debido al protocolo real, William y Kate no pueden pronunciarse abiertamente sobre Harry y Meghan, pero envían mensajes sutiles y ocultos a través de sus acciones, en este caso, con la ausencia de un gesto público.

Una relación llena de incertidumbre

El distanciamiento entre los príncipes de Gales y Harry continúa siendo uno de los mayores obstáculos para una reconciliación total en la familia Windsor. Mientras que con el rey Carlos III parece haberse abierto una ventana de diálogo, con William y Kate la situación se mantiene tensa.

El silencio de la princesa de Gales en una fecha tan simbólica ha sido visto como un recordatorio de que las heridas del pasado siguen abiertas y que la responsabilidad de un acercamiento está, según los expertos, en manos de Harry.

Con este episodio, la monarquía británica vuelve a quedar en el centro de la polémica, demostrando que los “mensajes ocultos” de Kate Middleton pesan tanto como las palabras.

