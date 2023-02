Karol G y Shakira lanzan ‘TQG’

Redacción

Colombia.- Por fin, este viernes se estrenó la primera colaboración entre las colombianas: Karol G y Shakira, con el tema, “TQG”, cuyo significado es te quedó grande.

Fue a la media noche de este viernes 24 de febrero que lanzaron el tema y video de lo que califican como una canción de empoderamiento femenino en la que las intérpretes describen su liberación y crecimiento tras el fin de una relación.

El video inicia con Karol G en el techo de una estructura y cae de la misma cuando confronta en la letra a una expareja, cantando “te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / lo que ella no sabe es que tu todavía me estás viendo todas las historias”, a lo que añade “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.

En su intervención Shakira inicia en una escenografía fría, rodeada de témpanos de hielo y usando un vestido azul metálico, quien entona “verte con otra me dolió pero yo estoy puesta pa’ lo mío / lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”; es de comentar que sí bien no se dan nombres específicos, las redes sociales aseguran que ambas intérpretes le cantan a sus exparejas: Anuel AA y Gerard Piqué.

El tema forma parte del nuevo disco de Karol G, “Manaña será bonito”, del cual la cantante en su cuenta de Instagram dijo es un “proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado”, mismo que cuenta con 17 temas, entre los que incluye éxitos como “X si volvemos”, con Romeo Santos, “Provenza” o “Cairo” con su productor, Ovy On The Drums.

La intérprete dijo en una entrevista con el programa estadounidense CBS Mornings que su actitud positiva es lo que llevó al nombre del disco.

La colombiana dijo al diario The New York Times que la producción tendría letras muy honestas que llevarán a sus seguidores a adentrarse un poco a su vida; asimismo comentó al medio que las primeras canciones que compuso estaban llenas de tristeza y rabia por el fin de su relación con Anuel AA.

*Con información de CNN Español