Karla Souza reveló que recibió amenazas por la cinta ‘La Caída’

Redacción

México.- La cinta La Caída, basada en un historia que relata el caso de abuso de una nadadora mexicana por parte de su entrenador, le ha traído amenazas que la han orillado a vivir con seguridad permanente, reconoció Karla Souza.

Ello en una conversación con el youtuber Roberto Martínez, en que Souza reveló que a partir de esta producción descubrió un mundo oscuro alrededor del deporte en México y que tras finalizar La Caída, pues comenzó a recibir amenazas por parte de un miembro de la Federación Mexicana de Natación.

En la entrevista la actriz y productora detalló “te metes con una red de pederastas en este País, que es de miedo. Si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema… tanto que yo tengo que tener seguridad. Yo ya no me siento cómoda caminando por las calles en México sin pensar en eso. Cambia un poco mi andar en este País al haber hecho esta película”.

Y añade “este cuate está amenazando que nos va a demandar. No debería de estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos. Esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana, sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como: ‘muchas gracias por tu participación’”.

Asimismo comentó que en el camino de la producción se puso en contacto con una clavadista de alto rendimiento, de quien no quiso revelar el nombre, que se negó a hablar sobre estos casos de abuso por miedo a perder contratos con algunas marcas, un caso que ella misma vivió cuando decidió alzar la voz sobre el abuso que vivió por parte de un director.

En este sentido dijo, “es una historia muy personal, yo iba a la vez de la película aprendiendo sobre los abusos que yo había sobrevivido gracias a la escritura de la misma”; otros datos que la actriz dejó entrever en sus declaraciones es que los atletas son usados como “peones”, que están desprotegidos sin agencias y deben sobrevivir con becas precarias, lo cual calificó como “una cosa deplorable”.

Para concluir es de mencionar que la Caída es la primera producción de Souza, película que hizo que la actriz se involucrara en todos los aspectos de su realización incluyendo la investigación y escritura de la misma.

*Con información de El Diario de Juárez.