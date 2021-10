Karla Espinoza se queda sin regiduría en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La ex candidata a la alcaldía de Jesús María por Morena, Karla Arely Espinoza Esparza, ya no podrá fungir como regidora en la próxima administración municipal, debido a que se ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Monterrey, confirmó la sentencia dictada en el juicio TEEA-JDC-127/2021, en donde se determinó que Espinoza Esparza no podría ocupar el cargo de regidora por no haber renunciado adecuadamente a su anterior partido y participó en vía de la reelección por un organismo político distinto.

El expediente SM-JDC-801/2021 señala que el artículo 156 del Código Electoral establece que pueden optar por la reelección consecutiva los servidores públicos que cumplan con diferentes requisitos, entre ellos, el registrarse por el mismo partido político con el que fueron electos previamente, que en este caso, era el Partido Libre de Aguascalientes y no Morena.

Por ello, menciona que es apegado a derecho que el tribunal local concluyera “que la renuncia a la militancia antes de la mitad del mandato es requisito de elegibilidad para que una persona sea electa de manera consecutiva por un partido diverso al que originalmente se postuló y que, por ende, revisara su cumplimiento con motivo de asignación de regidurías”

De igual manera, indica que la ahora morenista continuó con la realización de actos partidistas a favor del Partido Libre de Aguascalientes, tanto en eventos presenciales como en redes sociales, después de la mitad de su mandato y de haber presentado su renuncia a dicho organismo.

El pasado 28 de julio, los magistrados del TEEA determinaron esta modificación en contra de Espinoza Esparza. También señalaron que su suplente sería Aurelia Esparza Rodríguez, quien es la madre de la edil.

La actual administración municipal finalizará el 15 de octubre.