Kardashian comparte su primera foto con Pete Davidson￼

Redacción

EU.-Comparten su relación Kardashian y Pete Davidson.

En una de las fotos, la pareja aparece recostada en el suelo mientras Davidson se apoya en el regazo de la empresaria y fundadora de la marca SKIMS y mirándola fijamente. En otra de las fotografías, Kardashian yDavidson aparecen en una selfie en blanco y negro.

“¡¿Qué auto vamos a tomar?!”, escribió Kim en la serie de imágenes que también incluía algunas de ella con un abrigo brillante y botas plateadas de caña alta.

La fundadora de SKIMS y el comediante aparecieron juntos por primera vez en octubre de 2021, cuando compartieron un beso en pantalla durante una participación en Saturday Night Live. En el episodio, que marcó el debut de Kardashian como presentadora, la pareja interpretó a la icónica pareja de Disney Jasmine yAladdin.

Días después, desataron rumores de noviazgo cuando fueron fotografiados tomados de la mano en una montaña rusa en Knott’s Scary Farm en Buena Park, California. Desde entonces, se les ha visto juntos en Staten Island (ciudad natal de Davidson) y tomando unas vacaciones en las Bahamas a principios de este año.

En febrero, el comediante llamó a Kim su “novia” por primera vez en una entrevista con la presentadora de The TV Show!, de la revista People, Kay Adams.

Kim Kardashian disfruta de su nuevo romance. (Pietro S. D’Aprano/Getty Images for Prada)

Por su parte, la empresaria reveló a la revista Variety que planea llevar a sus seguidores la historia de cómo conoció a Davidson y los detalles sobre su relación, en la próxima serie de su familia en Hulu, The Kardashians.

La empresaria no tiene problemas con que Pete Davidson aparezca en su nuevo reality show. (Instagram/Kim Kardashian)

“No he filmado con él. Y no me opongo a ello. Si hubiera un evento y él estuviera allí, no les pediría a las cámaras que se alejaran. Creo que podríamos filmar algo emocionante, pero no sería para esta temporada. Algo sobre cómo nos conocimos, quién llegó a quién, cómo sucedió y los detalles que todos quieren saber”, afirmó.

La pareja hizo su debut en la red social días después de que la estrella de los realitys fuera declarada legalmente soltera a principios de este mes mientras concluye su divorcio con Kanye West.

Con información de Quién