Kanye West sale con la “doble” de Kim Kardashian

Redacción

Durante el año pasado, Kim Kardashian y Kanye West dieron mucho de qué hablar después del anuncio de su divorcio. Ahora parece que el rapero quiere reemplazar a su ex pareja con una chica idéntica a ella.

Este lunes, Ye fue captado en compañía con Chaney Jones, una modelo que en un primer momento confundió a todos los clientes del restaurante al que acudieron, ya que es sumamente parecida a la socialité.

Chaney iba ataviada con un ajustado mono oscuro como los de Balenciaga que Kim se ha puesto en los últimos tiempos. Incluso su larga melena oscura peinada en ondas y sus gafas de sol XXL recordaban enormemente al estilo de la celebridad.

A mediados de junio del 2021, Kim explicó que aunque estaba rodeada de extravagancias y lujos junto con su familia y amigos, sentía que no tenía a alguien con quien verdaderamente podía compartir su vida y “los pequeños detalles”.

“Siento que he trabajado muy duro en la vida para lograr todo lo que he querido. He superado mis expectativas, logré 10 veces más de lo que creía humanamente posible, pero no tengo una vida que compartir con alguien”, dijo la estrella del reality show.

Ya en noviembre, Kanye dijo que ya no quería divorciarse y a la fecha, sigue compartiendo mensajes en los que pide que su familia esté unida de nuevo.

El cantante actualmente está en una relación con Julia Fox.