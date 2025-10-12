Kansas City supera a Detroit en semana 6 

Redacción

Kansas City Chiefs se impuso con rotunda pizarra de 30-17 a los Detroit Lions, al cierre de la semana 6 de la NFL.

El encuentro cerró con una riña entre JuJu Smith-Schuster y Nick Bolton quienes protagonizaron una pelea y calentó los ánimos en el campo.

En otros resultados, Pittsburgh Steelers venció en casa a los Cleveland Browns 23-9, mientras Panteras de Carolina dejó en el terreno a los Vaqueros de Dallas con victoria de último minuto por 30-27.

Este lunes, Falcons enfrentará a Bills de Buffalo y los Comanders de Washington medirán fuerzas ante los Osos de Chicago.