Juventudes mexicanas unen sus voces por un futuro más inclusivo

Comunicado

Ciudad de México.-A través del arte, la memoria y la reflexión colectiva, más de 100 personas jóvenes reunidas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) unieron sus voces para liderar y ser escuchadas en la construcción de un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible.



El posicionamiento tuvo lugar en el marco del evento “Ecos del Futuro: encuentro interactivo sobre la visión de futuro de las juventudes en México”, celebrado el pasado 6 de septiembre por el Sistema de Naciones Unidas en México bajo el liderazgo del Centro de Información de las Naciones Unidas en México (CINU), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el CCUT de la Universidad Nacional Autónoma de México.



El evento se celebró en el marco de la Cumbre del Futuro, un encuentro de alto nivel de la ONU que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 22 y 23 de septiembre, en vísperas del 79° período de sesiones de la Asamblea General. Esta cumbre busca concretar un Pacto para el futuro que acelere los esfuerzos para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y tomar medidas concretas que respondan a los nuevos desafíos globales por el bien de toda la humanidad y de las generaciones venideras.



“La gran pregunta que nos planteamos con esta Cumbre del Futuro es si existe una forma mejor de configurar nuestro mundo. Las personas jóvenes tendrán que vivir con las consecuencias de las acciones o inacciones de hoy, y están exigiendo en todas partes del mundo oportunidades más significativas para participar en la construcción de su propio futuro”, destacó Carmen Morales, Directora del CINU en México, durante la inauguración del encuentro.



“Las juventudes de hoy no son simplemente el futuro. Son quienes ya están construyendo caminos hacia la justicia, la equidad y la sostenibilidad. ¡Jóvenes: este es su momento! Usen su creatividad, su fuerza y su pasión para imaginar y construir el futuro que desean”, agregó Alanna Armitage, Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA).



PIE DE FOTO: Artistas invitados lideraron la creación colectiva de un mural y un espacio de micrófono abierto. Crédito: Eloísa Farrera y Miguel Ángel Hernández/CINU México y UNFPA México



Juventudes conscientes de su pasado y comprometidas con su futuro



La participación de las juventudes es esencial para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Las nuevas generaciones no solo heredan el mundo, sino que son protagonistas en la construcción de un futuro más inclusivo y sostenible.



En este contexto, “Ecos del Futuro” se estableció como un espacio de reflexión y creación colectiva, donde personas jóvenes de entre 18 y 25 años compartieron sus ideas, preocupaciones y propuestas de forma libre, lúdica y espontánea a través de la gráfica, el graffiti, el rap, la poesía urbana y el hip hop.



El evento incluyó un primer ejercicio de memoria y sensibilización al visitar la exposición M68 del CCUT, en el que se honra al movimiento estudiantil de 1968 y se hace un recorrido por otros movimientos sociales que han marcado la lucha por la democracia y los derechos humanos en México. Esta visita permitió a los participantes reflexionar sobre el pasado y establecer paralelismos con los desafíos actuales que enfrentan las juventudes mexicanas.



Después se concluyó de forma colectiva el mural “Ecos del Futuro”, el cual contó con la intervención artística de la ilustradora y muralista Mali Nuá y el artista plástico y graffitero Esteban Viveros. En la obra se reflejan algunos de los temas que más preocupan a las juventudes hoy en día: educación de calidad; escucha y participación en espacios de toma de decisión; cambio climático; salud mental, sexual y reproductiva; empleo y vivienda dignos; sociedades diversas e inclusivas; paz, seguridad y futuro, entre otros.



“Por un mundo donde el amor no se esconda en un armario”, “Digamos sí a los sueños; no a las pesadillas”, “Viva la diversidad”, “El tono de piel no debería ser un privilegio”, “Resistir es un acto de valor y luchar es uno de responsabilidad” y “Si nos quitan la voz que las paredes griten”, son algunas de las frases plasmadas en el mural colectivo.



Los mismos temas se externaron en un espacio de micrófono abierto liderado por los artistas hip hoperos Obeja Negra y Mikh Wuan-Mikhtlan, en el que las juventudes asistentes se sumaron a la voz colectiva con discursos, poemas y performance emotivos e inspiradores en los que se habló de la lucha, la unidad, la dignidad, la justicia, las desigualdades, la diversidad, la migración, las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes, las barreras lingüísticas, el cambio climático y los derecho y protección de los animales.



“La empatía es el arma del futuro”; “Juventud: la luz que guía el camino”; “Nosotros somos el motor y si creemos con amor nuestro mundo ya ganó”; El activismo juvenil es la chispa que enciende la llama”; “Tomemos las riendas de la lucha”; “Abracemos el futuro con convicción y propósito”; “Unámonos y trabajemos por el presente y el futuro”; “Tenemos que empoderarnos y exigir lo que nos corresponde”, fueron algunos de los pronunciamientos.



PIE DE FOTO: El mural “Ecos del Futuro” plasma algunas de las preocupaciones y propuestas de las juventudes mexicanas como la salud mental, sexual y reproductiva, el cambio climático, la paz y la resistencia. Crédito: Eloísa Farrera/CINU México

Delegación juvenil mexicana: la voz colectiva en la Cumbre del Futuro

Al evento “Ecos del Futuro” también asistieron dos integrantes de la delegación oficial juvenil mexicana que asistirá a la Cumbre del Futuro y la Asamblea General de la ONU en representación de las juventudes del país. La delegación fue seleccionada a través de una convocatoria lanzada por la SRE. La experiencia y las reflexiones plasmadas en este encuentro les servirán a esta delegación para ampliar su incidencia en Nueva York.

“Queridas juventudes que hoy se encuentran aquí: el futuro está en nuestras manos. Tenemos la gran responsabilidad de que nuestras acciones reflejen un mundo donde la unidad y la diversidad se encuentren para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana para todas, todes y todos”, externó Ana Belén Espinosa, delegada internacionalista de Puebla, en el evento.

Uriel Trinidad, por su parte, destacó la importancia de celebrar este diálogo en un lugar tan simbólico y lleno de historia y lucha como Tlatelolco para “proyectar los ecos del futuro construyendo sobre los ecos del pasado”.

“Tengan la confianza de que el espíritu que guiará la participación de la delegación juvenil de México será la empatía y el compromiso como vehículos para proyectar sus voces”, agregó Uriel, internacionalista oriundo de Veracruz.

PIE DE FOTO: Ana Belén Espinosa y Uriel Trinidad, dos de los cuatro delegados juveniles que asistirán a la Cumbre del Futuro en representación de las juventudes mexicanas. Crédito: Miguel Ángel Hernández/UNFPA México

Unidad y organización juvenil: semilla del cambio

Al cierre del evento, Félix Hernández Gamundi, ex líder del movimiento estudiantil de 1968, ofreció una emotiva intervención en la que compartió su testimonio durante los “años de represión y autoritarismo” y destacó lo importante que fue y sigue siendo la unidad y la organización juvenil para sembrar el cambio en la sociedad.

“Nos juntábamos para el diálogo, para proponer ideas”, indicó. En ese sentido, valoró las reflexiones compartidas en “Ecos del Futuro” y dijo que es notable el compromiso de las nuevas generaciones con la justicia, la libertad y el planeta.

“Jóvenes: muchísimas gracias por estas lecciones y reflexiones. Me siento muy honrado y me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de compartir esto con ustedes, porque me queda claro que hay presente, mucho presente, y hay futuro”, destacó Hernández Gamundi.

PIE DE FOTO: Félix Hernández Gamundi, ex líder del movimiento estudiantil de 1968, compartió su testimonio en “Ecos del Futuro”. Crédito: Miguel Ángel Hernández/UNFPA México

Finalmente, Peter Grohmann, Coordinador Residente de la ONU en México, y la Embajadora Graciela Gómez, de la SRE, subrayaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la participación juvenil en la implementación de la Agenda 2030 y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y prósperas.

“Me llevo su música, su poesía, sus reclamos, sus voces. Me llevo su literatura y les digo que les escucho y les veo”, señaló la también encargada de la Dirección de Vinculación con las Organizaciones de Sociedad Civil de la SRE.

“Si la juventud lidera, podemos esperar un futuro más justo. El mundo necesita su energía, sus ideas y su voluntad. De este espacio me llevo varios términos: dignidad, justicia, paz, libertad, democracia, igualdad y amor. Estos conceptos les van a dar fuerza en esta lucha que tienen que hacer para un mundo mejor, para un mundo en donde todas las personas realmente tengan un futuro”, destacó Peter Grohmann.

La jornada concluyó con una visita guiada por la Plaza de las Tres Culturas, donde tuvo lugar la masacre perpetrada contra decenas de jóvenes mexicanos el 2 de octubre de 1968.

De esta manera, “Ecos del Futuro” no solo fue un espacio de expresión y creación, sino un paso concreto hacia la inclusión de las voces juveniles en el diálogo global sobre el futuro.

Esto forma parte de los esfuerzos globales de la ONU para el impulso de las juventudes y su liderazgo en la toma de decisiones nacionales y mundiales, como la creación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud, creada por el Secretario General en 2023, y la anhelada Declaración sobre las Generaciones Futuras, que se espera sea uno de los resultados clave en la próxima Cumbre del Futuro.