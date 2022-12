Justin Bieber ataca a H&M por colección inspirada en él: “Es basura”

Redacción

El cantante canadiense Justin Bieber denunció al gigante del fast fashion H&M por, según argumenta la estrella del pop, está vendiendo productos con su imagen sin su permiso.

“Los productos de H&M que hicieron de mí es basura, yo no la aprobé”, dijo Bieber en Instagram. “No la compren”, agregó el cantante en la cuenta que tiene nada menos que 270 millones de seguidores.

La colección de indumentaria a la que se refiere Bieber incluye playeras y sudaderas oversize con su foto, letras de canciones y otras marcas relacionadas con el cantante.

En comunicación con Bloomberg, un representante de H&M dijo que la compañía siguió con todos los pasos para la aprobación de la colección.

En las distintas web de H&M están a la venta productos de la ahora polémica colección, como accesorios para teléfonos móviles, camisetas, bolsos. Hay frases como “I miss you more than life”, que es parte de la letra de la canción Ghost, que Bieber grabó el año pasado.