Justifica Sánchez acciones del 8M: “Feministas querían quemar palacio de gobierno

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En su comparecencia ante la comisión de Seguridad Pública del Congreso, el secretario del área, Porfirio Sánchez Mendoza, justificó el uso de fuerza por parte de elementos policiacos durante la marcha del pasado 8 de marzo, argumentando que los colectivos feministas intentaron causar daños a la sede del Palacio Ejecutivo.

“Querían quemar el Palacio de Gobierno y eso no lo voy a permitir. Estamos para cumplir la ley, no para ser omisos, si nos hubiéramos quedado parados ahí y quemaban el palacio qué hubieran dicho, entonces la policía actuó. Lo demás es político”, apuntó el funcionario.

El secretario de Seguridad Pública fue cuestionado de manera particular sobre el tema por los diputados Juan Carlos Regalado, de Morena, y Sanjuana Martínez, del PRD, en relación a la manifestación de esa fecha, que terminó con un enfrentamiento entre policías estatales y municipales con feministas, algunas que denunciaron agresiones físicas y hasta carpetas de investigación en su contra.

“Yo estuve ahí. A mí me mencionan, vi una conferencia de prensa de las chicas, pero quiero decir que ya se otorgaron los perdones y no fueron maltratadas. Los golpes de una detención son normales”, insistió.

Sánchez Mendoza también recibió preguntas en torno a la aplicación del mando único, que no ha sido completamente aceptada por algunas presidencias municipales. El secretario aclaró, “el mando único no les cae bien a algunos alcaldes, pero si no nos coordinamos seremos más fáciles de que penetre la delincuencia”.

En cuanto a venta y consumo de enervantes, consideró necesario un proyecto a nivel nacional. “Las drogas están en todos lados, pero si no hay una estrategia para combatir las drogas, por más que yo asegure, no vamos a terminar”