Justifica PRD firma de Jiménez con Frente de la Familia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Emmanuel Sánchez Nájera, líder de la bancada del PRD en el Congreso del Estado, justificó la firma de su candidata Teresa Jiménez Esquivel en apoyo al Frente Nacional de la Familia: agrupación ultraconservadora que mantiene posturas en contra de derechos individuales de personas, como lo ha postulado el propio Sol Azteca.

“Lo raro hubiera sido que no lo firmara. A nadie debe sorprender, pues la candidata es de extracción panista y tiene un electorado panista que eso le reclama. Pero el PRD seguirá dando la batalla donde debe de darla. Si tuviéramos que estar de acuerdo al cien por ciento, seríamos del mismo partido”, afirmó en entrevista.

– ¿O sea que el PAN no cambia?

– Pero ni el PRD tampoco. Lo que he venido sosteniendo es que cada partido tiene una plataforma con puntos donde se pueden poner de acuerdo y puntos en donde no. Lo que se tiene que decir claro a la gente es que ya basta que en otras elecciones los dos partidos tenían que bajar la guardia y tratar de ocultarlo. No se puede ocultar una diferencia como esa.

A inicios de la semana, Jiménez firmó una alianza con el grupo ultraconservador que se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo.

Sánchez Nájera, quien dio por descontado que la candidata del PAN-PRI-PRD ganará la elección del próximo 5 de junio, pero reiteró que la revisión de garantías individuales pasa por el Poder Legislativo. “El tema que cruza por los derechos humanos pasa aquí dentro y el PRD lo mantendrá, con o sin coalición”, reiteró.

De igual manera, el coordinador perredista en el Congreso defendió la inasistencia de Teresa Jiménez al segundo debate entre candidatas del pasado martes 24. “Mi percepción es que el equipo de campaña decide que no se presente, lo hace por las amenazas y la escalada de provocación extra debate. La verdad no pienso que haya sido un desdén a las instituciones electorales”, apuntó.