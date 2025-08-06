Justifica Policía de Aguascalientes detención de repartidor de comida

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego de un video que se viralizó en redes sociales, en el que aparece un repartidor de alimentos que es sometido por policías preventivos, luego de cruzarse al paso de una peregrinación en la avenida Madero, el secretario de Seguridad Pública del Municipio de la capital, Gonzalo Pérez Zúñiga, justificó la detención argumentando que la persona fue agresiva y no atendió las indicaciones de los elementos.

“Esta persona es de una plataforma que usan para alimentos. Bueno, la excusa de él fue que tenía que entregarlo, pero ya dirigiéndose a los oficiales con palabras ya obscenas de que ‘quítate, güey’, esto, lo otro, ‘tengo que entregarlo’”, declaró el funcionario.

De acuerdo con Pérez Zúñiga, el motociclista intentó evadir el cierre parcial establecido por las peregrinaciones de la Romería, lo que puso en riesgo a los asistentes.

“Fue de la manera que siguió insistiendo, los evadió con la motocicleta y fue de la manera que tuvieron que hacer la detención, aparte de las agresiones”, dijo.

El secretario negó que se haya tratado de un uso excesivo de la fuerza y aseguró que los elementos actuaron bajo el protocolo autorizado.

“Se usan palancas al brazo, tal y como son técnicas, y está justificado con el uso y el control de la fuerza”, dijo.

“Si hay una detención, que no es cooperativa, pues van a tener que usar la fuerza, no precisamente golpeando a esta persona, sino usando palancas o algo”.

El titular de la Policía Municipal señaló que el joven tiene derecho a presentar una queja si considera que hubo abuso.

“Si él está en una inconformidad, totalmente estamos en la apertura y lo acompañamos. Con todo gusto lo podemos acompañar y que vaya a las instancias correspondientes”, afirmó.