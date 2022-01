Justifica iglesia actividades religiosas en Rincón de Romos, no es lo mismo que en San Juan 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El párroco del templo del Señor de las Angustias en Rincón de Romos, Jaime Silva, justificó la realización de las actividades religiosas con motivo de la feria de Rincón de Romos en honor al patrono.

-¿En San Juan de los Lagos cancelaron las peregrinaciones y las actividades en honor a la virgen por el riesgo de contagios por covid, en su caso no hay cancelación alguna?

-Para empezar son cosas distintas, allá es una basílica que recibe miles de gentes y se tienen que tomar todos los cuidados por toda la gente que llega de otros estados, pero aquí en nuestro caso aunque se trata de una feria regional no tiene nada que ver.

-¿Entonces aquí no hay riesgos a la salud?

-Bueno el riesgo lo corremos nosotros mismos, donde quiera está el riesgo de contagios, podemos tener mayores cuidados que en una basílica como San Juan, por ejemplo.

Por cierto que al final expuso que este año la imagen del Señor de las Angustias recorrerá en el día principal las calles del pueblo a diferencia del año anterior en que se realizó por aire en el helicóptero del gobierno estatal.