Justifica Arámbula cortes de agua en Jesús María. “Hay gente que tiene años sin pagar”, afirma

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Antonio Arámbula López, alcalde del municipio conurbado de Jesús María, confirmó que ha habido problemáticas de tipo técnico para cumplir con el servicio de agua potable a la población.

“El tema del agua es un tema difícil. Hemos tratado de suministrar agua suficiente aunque sea en tandeos, ha habido tandeos porque se está abatiendo el nivel freatico de los pozos”, aclaró.

Entrevistado en esta ciudad, el alcalde panista mencionó el caso de cuatro pozos ubicados la comunidad de Margaritas, en donde se está sacando cuatro litros por segundo; apenas la tercera parte de lo que se surtía hace cuatro años.

“No tenemos agua las 24 horas en todos los puntos, por eso la tandeamos. Necesitamos nuevos pozos, pero hago un llamado para cuidar el agua y no la tiremos”, recalcó.

En el caso de posibles cortes del servicio a morosos, Arámbula López justificó que si bien se vive una situación de contingencia, podría llegarse a esas medidas debido al desdén de algunos usuarios.

“Hay personas que deben dos, tres, cuatro años o más sin pagar y podemos usar los cortes como medida de presión, pues si no la gente hace concha. Yo creo que no es correcto, todos debemos de cooperar a este servicio”, subrayó.

– ¿De cuánto es la cartera vencida? – Más de 60 millones de pesos.

El presidente municipal de Jesús María reiteró que el servicio no será cortado a quienes tienen pocos adeudos y se ofrecerán alternativas para colocación de cisternas en las viviendas.