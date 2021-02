Justifica Alaniz no votar caso de magistrado en periodo extraordinario

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Aguascalientes, justificó que se haya retirado del periodo extraordinario la solicitud de evitar que el magistrado Alfonso Román Quiroz se mantenga en el puesto, después que éste último habría impugnado.

“Es una suspensión que le otorga y en ese sentido se retiró del orden del día, hasta en tanto no corresponda al tema de que quien le toque resolverlo, podamos subirlo nuevamente”, expuso el también coordinador de la bancada del PAN.

– ¿Les enmiendan la plana otra vez por parte de los tribunales?

– Pues es un proceso que debe de seguir. Él solicita la suspensión y nosotros lo que hicimos fue pronunciarnos ante una situación donde no había pronunciado su deseo de seguir participando y para no caer en omisión, lo que hicimos fue nada más sacar un documento donde se le dice que no a su ratificación.

Integrante de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, Román Quiroz se mantiene en el puesto desde 2006 y su cargo debería concluir este mes, pero debido una modificación del año 2012 se adicionaron dos nuevos magistrados que le favoreció.

El Congreso local había planteado estudiar la salida del magistrado en la sesión extraordinaria del viernes, lo cual al final no fue incluido en el orden del día.

Por lo pronto, Alaniz de León reconoció que Román tiene derecho legal de acudir a las instancias que el magistrado considere.