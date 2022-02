¡Justicia!, piden familiares de jóvenes secuestrados y asesinados en Zacatecas

Redacción

Zacatecas.- No para la violencia en Zcatecas.

Familiares y amigos se manifestaron para exigir justicia por los cuatro jóvenes asesinados en Zacatecas el fin de semana y la búsqueda de Valeria Landeros, joven cantante que iba con las víctimas.

Elva Acosta, prima de Alexia, una de las víctimas, se ha convertido en una activista que difunde en las redes sociales información sobre Valeria con la finalidad de localizarla.

“Nada más que nos falta una, nos falta Valeria y tenemos esperanzas que por favor la estén buscando, yo se que si mi niña viviera estaría haciendo lo imposible por buscarla”, expresó con lágrimas Acosta.

La Fiscalía del Estado, acusó, sólo ha movido papeles y burocracia desde el momento en que se dieron por enterados de la desaparición de los jóvenes gracias a una sexta víctima que logró escapar, hasta el momento tampoco se ha implementado ningún operativo especial en la búsqueda, comentó Elva Acosta, quien imploró ayuda a las autoridades.

“Por favor, señor gobernador, por favor, señores fiscales, les pido que no le den carpetazo a este asunto, estamos muy indignados por este suceso, ya no queremos que sigan sumando más jóvenes, no queremos que más familias estén sufriendo lo que nosotros estamos pasando ahorita. Por favor, investiguen, que den con los responsables y que se haga justicia; sé que hay una justicia divina, pero también necesitamos la justicia para comenzar a creer en ustedes y creer que están haciendo algo”, externó la prima de Alexia.

Familiares de las víctimas agradecieron el apoyo de la sociedad y volvieron a exigir al gobierno que no intente criminalizar a los jóvenes asesinados.

“Me he dado cuenta por parte de las redes sociales que hay mucha indignación en el estado por este hecho en donde ella junto con sus cuatro compañeros perdieron la vida en manos del crimen organizado, es un hecho de verdad que duele mucho, nos están matando a nuestros jóvenes, jóvenes que no le hacían daño a nadie, que no estaban involucrados en nada malo”, puntualizó Elva Acosta.

Con información de Milenio