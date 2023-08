Justicia afirma que los nombres de Fórmula 1 y F1 pertenecen a Bardhal mexicana

Redacción

Ciudad de México.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las marcas F1 y Fórmula 1 pertenecen a la empresa Bardahl de México y que están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979.

El pasado 28 de julio, la Segunda Sala de la SCJN, resolvió el amparo directo (437/2023) en favor de la empresa mexicana y juzgó que la compañía de origen holandés Fórmula ONE Licensing, B.V., no tiene la protección de las leyes de país para impugnar y registrar una marca concedida con anterioridad. La empresa extranjera había solicitado al IMPI la nulidad de las marcas F1 y Fórmula 1 de Bardahl de México.

Los ministros de la Suprema Corte determinaron que la fracción 1 del artículo 151, de la Ley de Propiedad Industrial de México, es inconstitucional ya que la nulidad de un registro de marca NO puede ser interpuesto en cualquier momento POR VIOLARSE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA; por ello, se concede a Bardahl de México la protección de sus marcas, para aceites y lubricantes para automóviles, otorgadas desde hace 44 años por el gobierno mexicano.

La compañía mexicana registró las marcas Fórmula 1 en 1979, mientras que la empresa de origen holandés Fórmula ONE todavía no existía, sino hasta 1993 bajo la denominación FÍA,B.V., y adoptó el nombre de Fórmula ONE hasta el 26 de mayo de 1999. Antes de esta fecha, el serial automovilístico se denominaba Gran Premio o Grand Prix.

Bardahl de México es una empresa nacional constituida en 1951, su registro de marca Fórmula 1 (234350) data del 31 de octubre de 1979 para aceites lubricantes y nunca eventos deportivos. El primer registro de la marca Fórmula 1 obtenido en el mundo por Fórmula ONE es de 2004.

Por lo tanto, Fórmula ONE no tiene derechos de uso de marca antes de 1979, fecha en que Bardahl de México tiene la titularidad de la marca en el país e históricamente en el mundo. Registros en el IMPI, para Bardahl

En una búsqueda en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mediotiempo pudo corroborar que el registro de F1 y Fórmula 1 existe para la empresa Bardahl de México con varios estatus de registrado y en trámite.

Con información de Medio Tiempo