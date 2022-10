Juran que no habrá dados cargados en la renovación de la dirigencia del PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al asumir las riendas como delegado especial de Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge Meade, aseguró que no habrá dados cargados en la renovación de la dirigencia estatal del tricolor que necesariamente se dará antes de concluir el año.

En conferencia de medios el nuevo delegado indicó que sin bien hay expresiones de militantes que aspiran a dirigir el partido, ninguna tiene validez al no haber ni siquiera convocatoria.

-¿Se descarta entonces cualquier madruguete?

-Mientras no haya convocatoria no hay nada, cada quien tiene la responsabilidad de lo que dice y hace y nosotros seremos respetuosos de no calificar y menos descalificar ninguna expresión.

-¿Delegado hay voces que piden que sean una elección abierta para legitimar a la dirigencia?

-Miren, el Consejo Político Estatal va a decidir el método, entonces el decir que no habrá línea va a en el sentido de que serán los mismos priistas quienes definirán los métodos de selección de sus próximos representantes.