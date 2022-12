Juran que hay candados en casas de empeño para no comprar objetos robados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Operaciones de casas de empeño formalmente establecidas están totalmente validases y pueden ser rasteables, aseguró Jaime Padilla, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales para América Latina de la empresa First Cash.

“Se piensa que al cometerse un robo el delincuente puede llevarse a lo mejor una pantalla y que la misma eventualmente puede llegar a una casa de empeño, pero nosotros como empresas establecidas y de renombre tenemos procesos para validar la familiaridad de la persona con el articulo que está llevando a empeñar en donde se firma una responsiva”, explicó.

Asimismo, abundó en el particular y dijo que a través de las responsivas cuando no se tienen una factura se tiene identificado al picnorante, de tal forma que en caso de algún problema la fiscalía pueda rastrear la operación.

“Insisto que todas nuestras operaciones son rasteables, así como al menos las empresas grandes formalmente establecidos tenemos una vinculación con la fiscalía y con la policía preventiva a quienes podemos darles cuenta de quienes son las personas que vinieron a empeñar tal o cual artículo”, apostilló.