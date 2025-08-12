Juran que es seguro ir a la Feria de Zacatecas

16 C
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Del 5 al 21 de septiembre se realizará la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), para lo cual se realiza promoción de la misma en la región.

En conferencia de medios al hacer la presentación de la Fenaza en Aguascalientes, el secretario de Turismo de esa entidad, Le Roy Barragán Ocampo, abordó el tema de la inseguridad y dijo que nadie está exento de hechos delictivos.

Juró que es seguro ir a Zacatecas quien ha disminuido sus índices delictivos y ya se encuentra entre las entidades más seguras del país.

Desde la Mesa de Seguridad de ha pedido que se refuerce la seguridad de los visitantes a la Fenaza, así como han cerrado filas con Aguascalientes en la vigilancia de carreteras.

“Les voy a poner un ejemplo de como ha bajado la inseguridad. Cuando entró David Monreal se alcanzaron los mil 800 homicidios y hoy estamos en el primer lugar de los estados que más ha descendido en homicidios dolosos y pasa de 300”.

Por tal motivo, insistió que hay seguridad al visitar la vecina entidad.