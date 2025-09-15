Juran que ahora sí van a multar a diputados que falten en el Congreso Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que ahora sí habrá sanciones económicas para diputados faltistas en el Congreso del Estado, adelantó Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, señalando que se cuenta con una propuesta de la fracción del PAN y otra de Trinidad Romo Marín, representante de la bancada de Morena.

“Estamos consensando una iniciativa del grupo del PAN y también del diputado Trino (Romo), acerca de las inasistencias de los compañeros en sesiones ordinarias”, apuntó la legisladora panista.

– ¿Hay mucha inasistencia?

– No, pero para que no haya y todos vengamos a cumplir con nuestras obligaciones, tanto en las sesiones ordinarias como en las comisiones y para las inasistencias vamos a presentar algo.

– ¿Qué se buscará hacer?

– Se plantean sanciones, como descuentos del día para quienes falten.

– ¿Serán sanciones fuertes?

– Es lo que vamos a analizar, para tener un consenso.

Por lo pronto, Medina Macías informó que las prioridades para el nuevo periodo ordinario de sesiones se tiene sobre la mesa temas de justicia, salud y revisión en cuanto a la instalación de medidores de agua en casas habitación. Además de la adecuación de la legislación en narcomantas y que generó polémica debido a posibles limitaciones a medios de comunicación establecidos.

“Este tema de las narcomantas ya sube a la siguiente sesión y se quitaron las partes que pudieran generar suspicacias para que exista la libertad de expresión a los medios de comunicación”, precisó la panista.

La primera sesión ordinaria del nuevo periodo del Congreso fue agendada para este jueves 18.