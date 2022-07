Juran en movilidad que se ha disminuido en número de quejas en camiones urbanos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Según el coordinador de movilidad, Ricardo Serrano Rangel, el número de quejas de usuarios en camiones urbanos se ha disminuido, aunque continúan siendo una constante del servicio.

Indicó que de poco en poco tendrán que irse notando los cambios que implementará la concesionaria con quien se están sentando a la mesa cada 8 días para ir haciendo una revisión de los avances logrados.

“El tema de las quejas es una constante, porque tengo algunos clientes como yo les llamo que funciona bien dos meses su ruta, pero el día que falla me mientan la madre como si fuera todos los días y son cosas que tenemos que atender todos los días”, relató.

Posteriormente el burócrata estatal afirmó que ahora hay un seguimiento puntual a la concesionaria quien no puede dar un buen servicio hoy y fallar al día de mañana, teniendo la instrucción de ser uniformes en el sentido de que todos los días se brinde el mejor de los servicios al pasaje y no en tandas.