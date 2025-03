Jura Sedesol que no hay apoyo a asociaciones apócrifas en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), descartó que se haya brindado apoyos en beneficio de asociaciones apócrifas que busquen aprovecharse; argumentando que no se otorgan respaldos sin presentar la documentación correspondiente.

“Al menos con nosotros no se ha dado ese caso, pues en lo particular yo no firmo ningún empadronamiento, si no hay previamente una revisión. Además de que nunca permitiríamos eso”, declaró la funcionaria.

En ese sentido, Castillo Romero explicó que además se endurecieron las reglas de operaciones y que los beneficiados están siendo permanentemente verificados, a través del uso de las nuevas tecnologías.

“Estamos viendo los padrones, viendo que efectivamente esté contando. Para ello, nos sirve mucho la tarjeta Soluciones, con la tecnología, para darle seguimiento en cuanto a sus actividades”, resaltó la titular estatal de Sedesol.