Jura Orozco que se queda a vivir en Aguascalientes y que no intervendrá en política 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A menos de dos meses de concluir su gestión, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval dijo que concluyendo su administración se quedará a vivir en Aguascalientes, incorporándose a la iniciativa privada y emprendiendo proyectos de agroindustria.

Juró que será respetuoso del gobierno de su sucesora Tere Jiménez, por lo que adelantó que aplicará aquella máxima antigua de no aparecerse para nada en un año, respetando los momentos y los tiempos del nuevo gobierno.

-¿No tiene invitación alguna para incorporarse al gobiernos federal?

-Nada, nada, me voy a a quedar y además tengo mis proyectos en el área del campo y en la agroindustria que es algo que me gusta.

-¿Trabajo partidista?

-Agroindustria, agroindustria y agroindustria, repitió.

En otro tema cuestionado sobre colaboradores suyos que hayan presentado ya su renuncia para incorporarse al equipo de la gobernadora electa, Orozco Sandoval comentó que hasta ahora nadie le ha expresado nada, sin embargo respetará la decisión que tome Jiménez en el sentido de que algunos servidores públicos de la administración saliente pudieran continuar.Extraoficialmente se logró conocer que el gobernante buscará crear una organización no gubernamental para de alguna forma mantenerse en la vida pública del estado, al tiempo en que no descartaría el próximo año buscar ser el dirigente nacional de su partido.