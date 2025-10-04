Jura Mota que no propone alcaldía de Villa Juárez para erigirse en su alcalde

Gilberto Valadez

El Llano, Ags. – Es necesario que Villa Juárez se convierta en el municipio 12 del estado, demandó José Manuel González Mota, alcalde perredista de Asientos, quien rechazó que la propuesta tenga como finalidad que él mismo pase a convertirse en edil de la eventual alcaldía.

“Villa Juárez es un territorio con mucho empuje y vale la pena retomar la iniciativa. Es en bien de los dos pueblos: Villa Juárez vive de la agricultura y Asientos vive del turismo”, argumentó.

– ¿Se dice que usted busca que Villa Juárez sea municipio para ser el primer alcalde?

– No, yo no vivo de la política. La política se me ha dado, pero yo vivo del campo. No es mi prioridad.

González Mota recordó que la propuesta de convertir a Villa Juárez en presidencia municipal tiene casi 25 años y que debe retomarse debido a las condiciones de esa población al norte del estado.

“Territorialmente tenemos 52 mil habitantes y quedarían 26 mil entre Asientos y Villa Juárez. Solos, Asientos y Villa Juárez pueden ser más fuertes”, apuntó.

Por lo pronto, la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel anunció que la propuesta del municipio 12 sería determinada por el Congreso del Estado.