Jura Mota que en Asientos no hay cobro de piso; grupos delictivos que entran han sido por “accidente”

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Asientos es un municipio que sigue siendo seguro para transitar con toda tranquilidad, niegan cobro de piso a comerciantes y afirman que los grupos delictivos que han entrado ha sido “por accidente”, señaló el alcalde.

Asientos es el municipio que tiene más cercanía con Zacatecas, estado en donde los hechos delictivos relacionados con el crimen organizado están al orden del día e incluso han provocado la migración de cientos de ciudadanos y empresarios. Por esta razón, este municipio es un área que preocupa en caso de que llegue a permear más la delincuencia.

Sin embargo, el presidente municipal el morenista, José Manuel González Mota, afirmó que Asientos es un lugar seguro y que se ha trabajo entre todos, sociedad y gobierno, para mantener la seguridad a raya con los comités de participación ciudadana y con un registro de armas que están en posesión de los ciudadanos que puedan defenderse.

“-Los grupos del crimen organizado- han respetado en Aguascalientes, y hay que sentirse orgullosos del sistema de seguridad que hay el estado. Hemos logrado la confianza en la gente, si hay un vehículo extraño enseguida atendemos el reporte”, declaró en entrevista colectiva.

Descartó que hay cobros de piso en el municipio y que haya una presencia discreta del crimen organizado, sin embargo, sí aceptó que hay extorsiones. “Extorsiones hay como en todos lados, son llamadas que son normales que a todos ustedes les puede pasar, a todos los que les extorsionan les piden dinero, pero hemos logrado detenerlos”, dijo.

No podemos olvidar que hace un mes desapareció la maestra Diana Laura Castillo en el municipio de Villa García, el cual se encuentra a 31.8 kilómetros de la cabecera municipal de Asientos en coche. La desaparición de esta mujer es un hecho que demuestra como la inseguridad poco a poco va permeando. Al cuestionarle el primer edil, respondió: “agarraron a la maestra ahí en su pueblo, no confundan Villa García con Aguascalientes, yo respondo de la rayita pa’ acá, pregúntenme de la rayita para acá. No tenemos registro de grupos delictivos, han entrado por accidente tres grupos, pero hasta ahí, se regresan”.