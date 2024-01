Jura Mota que Asientos es tierra segura

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde del municipio de Asientos, el neoperredsita José Manuel González Mota, juró que su municipio es tierra segura para visitantes.

Tras la presentación de la feria regional que se realizará del 20 al 28 de enero, el edil ex morenista, remarcó que se puede visitar Asientos con la tranquilidad de que son uno de los municipios más vigilados y seguros del estado.

A su vez el también exdiputado local indicó que, con la puesta en operación de la puerta de seguridad en los límites con Zacatecas, se tienen desplegados más de 40 elementos entre personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal en la frontera.

“Créanme que somos una tierra segura, ósea, no tengan ese temor; bien hemos tenido algunos acontecimientos de delincuencia como en todos los municipios, los mismos por fortuna no se han repetido”, enfatizó.