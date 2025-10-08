18 C
Aguascalientes
8 octubre, 2025
Tendencias

Choque desigual deja adolescente grave en La Barranca

Matute estará presente en el Festival Cultural de las Calaveras…

Dan 2 años de vida a tiradero de escombro en…

Rechazo “tajante” del PRI a que MIAA aumente tarifas del…

Choca motociclista contra poste y queda herido en Circunvalación cerca…

Calcula CTM 100 despidos en ramo automotriz en dos meses…

Lanza Carín León sello discográfico para proyectar talento sonorense

Decidirá la Corte sobre orden de captura contra Cabeza de…

Impulsan infraestructura urbana en Calvillo

(Video) Asesinan a hombre a balazos en Trojes de Alonso.…

Jura Morena que han bajado homicidios dolosos en Zacatecas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Han bajado las cifras de inseguridad en el vecino estado de Zacatecas, objeto de enfrentamientos violentos en diversas poblaciones, concretamente en cuanto al número de homicidios dolosos, aseveró  Rodrigo González Mireles, legislador local por Morena, 

“En el tema de Zacatecas lo que sí se ha visto es que hay una disminución en el tema de homicidios dolosos. Los números sí muestran que hay una baja. Entiendo que todavía se presentan casos y los temas de inseguridad se dan en todo el país, pero me parece que se está trabajando en los territorios”, subrayó en entrevista.

En ese sentido, González Mireles hizo hincapié en cuanto a la presencia de fuerzas federales en Zacatecas que han apoyado a las corporaciones del estado gobernado por Morena, como sucedió hace un par de meses en el municipio local de Rincón de Romos.

“Obviamente hay zonas donde el crimen organizado sigue allí, en Zacatecas. Pero la misma gente de Zacatecas lo ha comentado, de que observan una disminución en cuanto a la inseguridad”, insistió el legislador guinda.