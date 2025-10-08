Jura Morena que han bajado homicidios dolosos en Zacatecas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Han bajado las cifras de inseguridad en el vecino estado de Zacatecas, objeto de enfrentamientos violentos en diversas poblaciones, concretamente en cuanto al número de homicidios dolosos, aseveró Rodrigo González Mireles, legislador local por Morena,

“En el tema de Zacatecas lo que sí se ha visto es que hay una disminución en el tema de homicidios dolosos. Los números sí muestran que hay una baja. Entiendo que todavía se presentan casos y los temas de inseguridad se dan en todo el país, pero me parece que se está trabajando en los territorios”, subrayó en entrevista.

En ese sentido, González Mireles hizo hincapié en cuanto a la presencia de fuerzas federales en Zacatecas que han apoyado a las corporaciones del estado gobernado por Morena, como sucedió hace un par de meses en el municipio local de Rincón de Romos.

“Obviamente hay zonas donde el crimen organizado sigue allí, en Zacatecas. Pero la misma gente de Zacatecas lo ha comentado, de que observan una disminución en cuanto a la inseguridad”, insistió el legislador guinda.