Jura Medio Ambiente que sí protege La Pona en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Medio Ambiente municipal aseguró que el área natural protegida La Pona se encuentra bajo resguardo, con vigilancia permanente y trabajos de mantenimiento, frente a versiones de abandono o descuido.

El titular de la dependencia, Aldo Axel Rodríguez Benítez, sostuvo que la zona de 11.4 hectáreas cuenta con guardabosques asignados, reforestaciones y labores de limpieza constantes.

“Seguimos trabajando en nuestra zona protegida, las 11.4 hectáreas cuentan con cinco guardabosques. Se han hecho alrededor de unas 10 reforestaciones donde hemos plantado alrededor de 200 mezquites de más de 3 metros. Seguimos con el trabajo de desmalezado, con el trabajo de limpieza. Estamos en constante mantenimiento de lo que es el área natural protegida”, afirmó.

Rodríguez Benítez descartó que se estén realizando construcciones dentro de la reserva.

“Absolutamente negativo. O sea, lo que yo te puedo decir, vuelvo a repetir, el área natural protegida se sigue trabajando. Ahora sí que es una prioridad del municipio estar al pendiente, estar trabajando”, subrayó.

El funcionario destacó que se ha fortalecido el equipamiento y el personal destinado al cuidado ambiental.

Actualmente el Municipio tiene 13 guardabosques, de los cuales cinco se enfocan en la vigilancia de La Pona, con turnos diarios y fines de semana.

El secretario señaló que en el último año no se han registrado incidentes de incendios ni daños en la reserva, gracias al apoyo de la Policía Montada y rondines de seguridad.