Jura Medina que PAN no está cerrado a debatir matrimonio igualitario

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque mantuvo su negativa a que pueda votarse en sesión legislativa, Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se dijo dispuesta a dialogar el tema del matrimonio igualitario en la entidad.

“No somos cerrados ni nada, habremos de platicar el tema a lo interno con nuestro partido, con nuestro presidente estatal Javier Luévano, por tratarse de un tema delicado para nosotros como identidad azul que somos”, declaró la también coordinadora de la bancada del PAN en el Poder Legislativo.

Lo anterior, después que incluso sus actuales aliados como PRI y PRD han mostrado su respaldo a validar la unión civil entre personas del mismo sexo, debido a que en el estado sólo se permite mediante un amparo. Pues legisladores como la tricolor Lucía de León y el perredista Emanuelle Sánchez Nájera han solicitado de manera abierta legislar ya ese punto.

“Yo respeto a todas las personas en su dignidad y he trabajado con algunos colectivos en temas de salud. Pero ahorita ese tema no lo tenemos contemplado, ya lo he platicado con el diputado Emanuelle y no está en nuestros planes legislativos”, insistió Medina Macías.

Sobre recientes declaraciones por parte de la senadora de Morena Nora Ruvalcaba en cuanto a la existencia de “closeteros” en el Partido Acción Nacional, la panista apostilló: “cada quien hablar de lo que tiene en su corazón”.